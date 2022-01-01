На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради
Сьогодні, 10:50
Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери.
Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.
"Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - інформують у міськраді.
Російські окупанти викрали:
Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
Черкаського Леоніда Юхимовича;
Цигана Миколу Володимировича;
Ющенка Анатолія Вікторовича;
Уманця Володимира Олександровича (охорона);
Матюка Сергія Олександровича.
Росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.
Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.
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Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.
"Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - інформують у міськраді.
Російські окупанти викрали:
Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
Черкаського Леоніда Юхимовича;
Цигана Миколу Володимировича;
Ющенка Анатолія Вікторовича;
Уманця Володимира Олександровича (охорона);
Матюка Сергія Олександровича.
Росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.
Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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