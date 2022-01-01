 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради

На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради
Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

"Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - інформують у міськраді.

Російські окупанти викрали:

Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
Черкаського Леоніда Юхимовича;
Цигана Миколу Володимировича;
Ющенка Анатолія Вікторовича;
Уманця Володимира Олександровича (охорона);
Матюка Сергія Олександровича.

Росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадення, росіяни, Буча, міськрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
Сьогодні, 11:10
У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради
Сьогодні, 10:36
Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Сьогодні, 10:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
Сьогодні, 11:10
На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради
Сьогодні, 10:50
У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради
Сьогодні, 10:36
Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради
Сьогодні, 10:36
Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський
12 березень, 17:33
Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку облради Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку облради
10 березень, 13:45
«Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків «Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків
02 березень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
Сьогодні, 11:10
 0
На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради
Сьогодні, 10:50
 0
У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради
Сьогодні, 10:36
 0
Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8