На Київщині росіяни викрали 6 працівників міськради





Про це інформує Бучанська міська рада у



"Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - інформують у міськраді.



Російські окупанти викрали:



Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);

Черкаського Леоніда Юхимовича;

Цигана Миколу Володимировича;

Ющенка Анатолія Вікторовича;

Уманця Володимира Олександровича (охорона);

Матюка Сергія Олександровича.



Росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.



Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери.Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram "Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - інформують у міськраді.Російські окупанти викрали:(керуючий справами Бучанської міськради);(охорона);Росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійта керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

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