У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради

Ніч у Луцьку 16 березня минула без обстрілів, кордони Волинської області не порушені.Про це повідомив мер Луцька"На жаль почастішали випадки, коли псевдоволонтери представляються працівниками або представниками Луцькради. Будьте уважними, бо напривеликий жаль, і в такий час є люди, які хочуть нажитися на тій допоомозі, яку збирають люди, передають з-за кордону", - сказав Поліщук.Єдиний волонтерський центр, з яким Луцькрада співпрацює на постійній основі - Комунікаційний центр Волині.Луцьк допомагає іншим містам, де є критична кількість біженців. 15 березня у Вишгород відправили 20 тонн гуманітарного вантажу.