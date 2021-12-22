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У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради

У Луцьку псевдоволонтери представляються працівниками міськради
Ніч у Луцьку 16 березня минула без обстрілів, кордони Волинської області не порушені.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль почастішали випадки, коли псевдоволонтери представляються працівниками або представниками Луцькради. Будьте уважними, бо напривеликий жаль, і в такий час є люди, які хочуть нажитися на тій допоомозі, яку збирають люди, передають з-за кордону", - сказав Поліщук.

Єдиний волонтерський центр, з яким Луцькрада співпрацює на постійній основі - Комунікаційний центр Волині.

Луцьк допомагає іншим містам, де є критична кількість біженців. 15 березня у Вишгород відправили 20 тонн гуманітарного вантажу.

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Теги: міськрада, волонтери, Луцьк
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