Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Сьогодні, 10:02
Російські окупанти 16 березня вперше бомбардували цивільні об‘єкти в Запоріжжі.
Про це інформує голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду"- повідомляє Старух.
Він додає, що більше 3000 людей із Маріуполя вночі дісталися до Запоріжжя.
На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини.
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Про це інформує голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду"- повідомляє Старух.
Він додає, що більше 3000 людей із Маріуполя вночі дісталися до Запоріжжя.
На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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