Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя

Російські окупанти 16 березня вперше бомбардували цивільні об‘єкти в Запоріжжі.Про це інформує голова Запорізької ОДА/ОВА"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду"- повідомляє Старух.Він додає, що більше 3000 людей із Маріуполя вночі дісталися до Запоріжжя.На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини.