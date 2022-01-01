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Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя

Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Російські окупанти 16 березня вперше бомбардували цивільні об‘єкти в Запоріжжі.

Про це інформує голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду"- повідомляє Старух.

Він додає, що більше 3000 людей із Маріуполя вночі дісталися до Запоріжжя.

На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини.

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Теги: Запоріжжя, бомби
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