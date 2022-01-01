Японія спростила в'їзд в країну біженцям з України





Про це заявили в уряді країни у вівторок, 15 березня, пише



Уряд планує вивчати кожен випадок евакуації окремо і видавати короткострокову візу на індивідуальний термін. Це також дозволить змінити візу на ту, що уможливлює працевлаштування, якщо перебування в Японії продовжиться.



Посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. В’їзд переміщених осіб з України раніше вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі в Японії. Японія вже прийняла 47 українців на цій основі.



Тепер двері будуть відкриті для всіх, враховуючи гуманітарну кризу, з якою стикаються мільйони українців через триваючу війну. Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі наголосив, що "навіть тим, у кого немає родичів або знайомих в Японії, буде дозволено в'їхати в країну, якщо це диктують гуманітарні міркування".



Евакуйовані, яким надано короткострокове проживання на 90 днів під час в'їзду в Японію, зможуть змінити свою візу на із правом трудової діяльності протягом одного року. Це надасть право на проживання та законне право займатися роботою.



"Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані", - сказав Фурукава.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японія надає можливість в'їзду українцям, які рятуються від російського вторгнення, навіть якщо у них немає родичів чи знайомих в Японії, які могли б виступити в якості гаранта.Про це заявили в уряді країни у вівторок, 15 березня, пише ТСН з посиланням на Japan Today.Уряд планує вивчати кожен випадок евакуації окремо і видавати короткострокову візу на індивідуальний термін. Це також дозволить змінити візу на ту, що уможливлює працевлаштування, якщо перебування в Японії продовжиться.Посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. В’їзд переміщених осіб з України раніше вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі в Японії. Японія вже прийняла 47 українців на цій основі.Тепер двері будуть відкриті для всіх, враховуючи гуманітарну кризу, з якою стикаються мільйони українців через триваючу війну. Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі наголосив, що "навіть тим, у кого немає родичів або знайомих в Японії, буде дозволено в'їхати в країну, якщо це диктують гуманітарні міркування".Евакуйовані, яким надано короткострокове проживання на 90 днів під час в'їзду в Японію, зможуть змінити свою візу на із правом трудової діяльності протягом одного року. Це надасть право на проживання та законне право займатися роботою."Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані", - сказав Фурукава.

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