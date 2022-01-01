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У Харкові руйнують житлові квартали: від початку війни загинули 500 мирних мешканів

У Харкові руйнують житлові квартали: від початку війни загинули 500 мирних мешканів
Окупанти продовжують бомбити будинки мирних жителів у Харкові. Рятувальники розбирають завали та дістають звідти людей. Загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців міста, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС України у Харківській області.

В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами.

Наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова.

За минулу добу додалась ще одна “гаряча точка” на мапі Харкова. В результаті артилерійського удару по багатоповерхівкам у Немишлянському районі Харкова, сталось руйнування декількох квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, а також їх загоряння.

Рятувальники загасили пожежу на загальній площі біля 200 кв.м., провели рятування та евакуацію людей, а також дістали з-під завалу тіло загиблого.

Загалом цього дня рятувальники врятували з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих.

Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів.

Пошукові роботи не припиняються. На місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів.

Вночі, близько 03:00 ворожі снаряди потрапили в одну із харківський шкіл. Зруйновано триповерхову частину будівлі на площі 800 кв.м. Постраждала 1 особа.

Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

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Теги: Харків, обстріли, війна
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