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У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО

У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
Під ранок 16 березня внаслідок ворожого обстрілу у Києві стався обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

Деталі: 16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі.

Внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі.

У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.

Підрозділи ДСНС евакуювали 37 осіб, із них 2 особи травмовано.

Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.

На місці задіяли 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО

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Теги: Київ, обстріл, багатоповерхівка
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