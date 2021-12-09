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Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО

Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО
У Луцьку біля ринку «Центральний», що на вул. Глушець, 1, виявили особу, яка за телефоном, навіть користуючись кодовими словами, здійснювала торгівлю сурогатним алкоголем та цигарками з рук.

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Оскільки громадянин чинив опір, на допомогу було викликали екіпаж патрульної поліції. При обшуку поліцією його авто, загалом виявили та вилучили понад 20 літрів невідомої речовини з різким запахом спирту та близько 50 блоків цигарок.

На особу склали 2 адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які негайно будуть передані до суду, який визначить міру покарання.

Варто зазначити, що виявити та затримати злісного порушника вдалось завдяки небайдужим громадянам.
Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО
Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО

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Теги: сурогат, муніципали, Луцьк
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