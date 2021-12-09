Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО
Сьогодні, 08:31
У Луцьку біля ринку «Центральний», що на вул. Глушець, 1, виявили особу, яка за телефоном, навіть користуючись кодовими словами, здійснювала торгівлю сурогатним алкоголем та цигарками з рук.
Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Оскільки громадянин чинив опір, на допомогу було викликали екіпаж патрульної поліції. При обшуку поліцією його авто, загалом виявили та вилучили понад 20 літрів невідомої речовини з різким запахом спирту та близько 50 блоків цигарок.
На особу склали 2 адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які негайно будуть передані до суду, який визначить міру покарання.
Варто зазначити, що виявити та затримати злісного порушника вдалось завдяки небайдужим громадянам.
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Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Оскільки громадянин чинив опір, на допомогу було викликали екіпаж патрульної поліції. При обшуку поліцією його авто, загалом виявили та вилучили понад 20 літрів невідомої речовини з різким запахом спирту та близько 50 блоків цигарок.
На особу склали 2 адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які негайно будуть передані до суду, який визначить міру покарання.
Варто зазначити, що виявити та затримати злісного порушника вдалось завдяки небайдужим громадянам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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