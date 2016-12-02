Під Волновахою загинув військовий з Волині
Сьогодні, 08:43
Сьогодні, 16 березня, Ковель буде прощатися із Героєм Смітюхом Сергієм Олексійовичем, який загинув під Волновахою під час повномасштабного вторгненння РФ в Україну.
Про це у фейсбук написав мер Ігор Чайка.
"Знову німий від болю і скорботи день. Запам’ятайте і огорніть молитвою це ім’я", - написав Чайка. Військовому було 52 роки.
Об 11 годині в Благовіщенському соборі Ковеля служитиметься чин похорону.
О 12:00 - хресний хід до центру міста.
О 12:30 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.
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Про це у фейсбук написав мер Ігор Чайка.
"Знову німий від болю і скорботи день. Запам’ятайте і огорніть молитвою це ім’я", - написав Чайка. Військовому було 52 роки.
Об 11 годині в Благовіщенському соборі Ковеля служитиметься чин похорону.
О 12:00 - хресний хід до центру міста.
О 12:30 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.
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