Під Волновахою загинув військовий з Волині

Смітюхом Сергієм Олексійовичем, який загинув під Волновахою під час повномасштабного вторгненння РФ в Україну.



Про це у Ігор Чайка.



"Знову німий від болю і скорботи день. Запам’ятайте і огорніть молитвою це ім’я", - написав Чайка. Військовому було 52 роки.



Об 11 годині в Благовіщенському соборі Ковеля служитиметься чин похорону.



О 12:00 - хресний хід до центру міста.



О 12:30 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.

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