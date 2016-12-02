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Під Волновахою загинув військовий з Волині

Під Волновахою загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16 березня, Ковель буде прощатися із Героєм Смітюхом Сергієм Олексійовичем, який загинув під Волновахою під час повномасштабного вторгненння РФ в Україну.

Про це у фейсбук написав мер Ігор Чайка.

"Знову німий від болю і скорботи день. Запам’ятайте і огорніть молитвою це ім’я", - написав Чайка. Військовому було 52 роки.

Об 11 годині в Благовіщенському соборі Ковеля служитиметься чин похорону.

О 12:00 - хресний хід до центру міста.

О 12:30 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.

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Теги: Ковель, Герой, загинув, війна, РФ
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