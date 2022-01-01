11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму

Хасан Чалаф, який на початку березня сам-один опинився аж на українсько-словацькому кордоні, нарешті зустрівся зі своєю мамою, братами, сестрами та бабусею.



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Мати та бабуся хлопчика виїхали услід за малюком із Запоріжжя. Старша із жінок не могла самостійно пересуватися, матері Хасана доводилося опікуватися нею вдома і вона наважилася відпустити сина самого у далеку подорож.



Попередньо шлях до словацького кордону подолали четверо старших братів та сестер. Тепер до дітей приєдналися наршеті їхня мама і бабуся. Обидві впоралися з нелегкою мандрівкою завдяки волонтерам.



“Надзвичайна новина. Мати і бабуся 11-річного Хасана перебувають у Словаччині, сім'я разом. Неможливе стало реальністю", - йдеться у дописі словацької поліції у Facebook.



Нагадаємо, 11-річний хлопчик із Запоріжжя прибув на словацький кордон, маючи в руках лише поліетиленовий пакет, паспорт та номер телефону, записаний ручкою на руці.

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