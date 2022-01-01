300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського





По це повідомляє радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко під час телемарафону, якого цитує



"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку". - сказав Устенко.



Устенко зазначив, що якщо, наприклад, ідеться про футбольний клуб "Челсі", права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Натомість можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Кошти від проданих бондів потраплять у фонд, який формується для відновлення України.

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