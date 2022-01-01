300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського
Сьогодні, 07:08
300 млрд доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.
По це повідомляє радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ".
"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку". - сказав Устенко.
Устенко зазначив, що якщо, наприклад, ідеться про футбольний клуб "Челсі", права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Натомість можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Кошти від проданих бондів потраплять у фонд, який формується для відновлення України.
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По це повідомляє радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ".
"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку". - сказав Устенко.
Устенко зазначив, що якщо, наприклад, ідеться про футбольний клуб "Челсі", права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Натомість можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Кошти від проданих бондів потраплять у фонд, який формується для відновлення України.
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