Окупанти почали обстріл Маріуполя ракетами з моря
Сьогодні, 06:30
Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря.
Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України», — зазначив радник мера Маріуполя.
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Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України», — зазначив радник мера Маріуполя.
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