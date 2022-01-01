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Окупанти почали обстріл Маріуполя ракетами з моря

Окупанти почали обстріл Маріуполя ракетами з моря
Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря.

Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України», — зазначив радник мера Маріуполя.

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Теги: Росія, Україна, війна
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