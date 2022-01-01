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Сенат США у своїй резолюції одноголосно засудив дії Путіна та назвав його військовим злочинцем

Сенат США у своїй резолюції одноголосно засудив дії Путіна та назвав його військовим злочинцем
Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, у якій засуджує дії президента Росії Володимира Путіна, який пішов війною проти України. У документі очільника Кремля називають військовим злочинцем.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Сенат закликає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, інші країни розслідувати військові злочини керівництва Росії, які вчинені під час вторгнення РФ до України.

Резолюцію на розгляд Сенату вніс сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ підтримали одноголосно як республіканці, так і демократи.

"Усі ми в цій залі – і демократи, і республіканці - об’єдналися разом, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – сказав у своїй промові перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, Росія пішла війною проти України 24 лютого. Знищення українських міст та сіл, а також людей триває вже три тижні. Путін назвав війну "спеціальною військовою операцією" з демілітаризації та "денацифікації" України. Він також назвав Україну колонією США з маріонетковим режимом і без традицій незалежної державності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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