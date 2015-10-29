ПАРЄ визнала Придністров'я окупованою Росією територію





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Як зазначено, члени ПАРЄ одноголосно затвердили поправку про те, щоб визнати частину території Молдови окупованою Росією.



"РФ скоїла акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупацію Придністровського району", - йдеться у резолюції.



Документ був ухвалений 15 березня, проте остаточне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня.



Зазначимо, Придністров'я на такому рівні вперше офіційно визнали окупованою територією. Раніше в Раді Європи територію називали такою, що знаходиться "під ефективним контролем Росії". Представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти голосування.



Як відомо, 1992 року в Молдові точилися бої за Придністров'я, пізніше конфлікт був заморожений. На молдавській території було створено самопроголошену "Придністровську Молдавську Республіку".



Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ закрив усі пункти пропуску на кордонах з РФ, Білоруссю та Придністров'ям.



Нагадаємо, у вівторок Росія вийшла зі складу Ради Європи. Лист глави МЗС Сергія Лаврова було передано генеральному секретареві Марії Пейчинович-Буріч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок, 15 березня, офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.Про це повідомляє Кореспондент , з посиланням на Eurointegration.Як зазначено, члени ПАРЄ одноголосно затвердили поправку про те, щоб визнати частину території Молдови окупованою Росією."РФ скоїла акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупацію Придністровського району", - йдеться у резолюції.Документ був ухвалений 15 березня, проте остаточне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня.Зазначимо, Придністров'я на такому рівні вперше офіційно визнали окупованою територією. Раніше в Раді Європи територію називали такою, що знаходиться "під ефективним контролем Росії". Представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти голосування.Як відомо, 1992 року в Молдові точилися бої за Придністров'я, пізніше конфлікт був заморожений. На молдавській території було створено самопроголошену "Придністровську Молдавську Республіку".Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ закрив усі пункти пропуску на кордонах з РФ, Білоруссю та Придністров'ям.Нагадаємо, у вівторок Росія вийшла зі складу Ради Європи. Лист глави МЗС Сергія Лаврова було передано генеральному секретареві Марії Пейчинович-Буріч.

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