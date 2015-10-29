ПАРЄ визнала Придністров'я окупованою Росією територію

ПАРЄ визнала Придністров'я окупованою Росією територію
Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок, 15 березня, офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Про це повідомляє Кореспондент, з посиланням на Eurointegration.

Як зазначено, члени ПАРЄ одноголосно затвердили поправку про те, щоб визнати частину території Молдови окупованою Росією.

"РФ скоїла акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупацію Придністровського району", - йдеться у резолюції.

Документ був ухвалений 15 березня, проте остаточне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня.

Зазначимо, Придністров'я на такому рівні вперше офіційно визнали окупованою територією. Раніше в Раді Європи територію називали такою, що знаходиться "під ефективним контролем Росії". Представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти голосування.

Як відомо, 1992 року в Молдові точилися бої за Придністров'я, пізніше конфлікт був заморожений. На молдавській території було створено самопроголошену "Придністровську Молдавську Республіку".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ закрив усі пункти пропуску на кордонах з РФ, Білоруссю та Придністров'ям.

Нагадаємо, у вівторок Росія вийшла зі складу Ради Європи. Лист глави МЗС Сергія Лаврова було передано генеральному секретареві Марії Пейчинович-Буріч.

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Теги: ПАРЄ, політика, Україна, війна, росія
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