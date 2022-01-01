«Виявився гім*ом»: литовський гравець охарактеризував уродженця Луцька Тимощука

«Виявився гім*ом»: литовський гравець охарактеризував уродженця Луцька Тимощука
Колишній гравець московського ЦСКА, литовець Дейвідас Шемберас, оцінив поведінку тренера «Зеніту» лучанина Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це повідомляє Sport.ua

«Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, вибрав шлях у росії із грошима. Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс – саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він чудовий футболіст, але як людина виявився гімном. Ось що я про нього думаю», - сказав Дейвідас Шемберас.

Нагадаємо за весь час війни Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну і залишився працювати в пітерському "Зеніті".

Відтак, у Луцьку на найближчому засіданні сесії міськради виносять проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.

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Теги: Волинь, війна, Анатолій Тимощук, росія
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