«Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите»: Зеленський запросив у Київ іноземних друзів України

Володимир Зеленський зазначив, що для наближення перемоги у війні кожному українцю потрібно боротися і працювати.Президент розповів, що на переговорах з росіянами вже є позитивні зрушення, проте необхідний час, щоб рішення були в інтересах України.Також Володимир Зеленський розповів, що протягом минулої доби окупанти не мали успіху, хоча кидали багато сил. В результаті – дуже багато загиблих російських військових, серед яких строковики і генерал РФ.«Окупанти обстрілювали мирні міста, цивільну інфраструктуру. У війні з Україною Росія застосувала понад 900 ракет, велику кількість авіабомб.Ще однією вагомою причиною для посилення західних санкцій на думку Зеленського є смерть двох журналістів – українки Олександри Кувшинової та представника американського видання П’єр Закжевський.Крім того, президент України звернувся до громадян Росії: "Громадяни Росії, кожен з вас, хто має доступ до правдивої інформації вже міг усвідомити, чим для вашої країни закінчиться ця війна – ганьбою, бідністю, багаторічною ізоляцією, жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії нелюдяно, як ви ставилися до українців. Від ваших дій залежить, що буде далі. Хочу звернутися до чиновників РФ. Якщо ви залишитися на посадах і не виступите проти війни, то міжнародна спільнота позбавить вас всього, що ви заробили за довгі роки".Те ж стосується російських пропагандистів.Згадав Володимир Зеленський і про візит в Київ представників Польщі, Чехії та Словенії.«Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів. Кожен, хто з нами – має шанс стати справжнім героєм», - сказав президент.Також Володимир Зеленський подякував за підтримку канадцям та американцям. Зокрема, глава держави згадав про новий пакет підтримки України на 13,6 мільярдів доларів, який підписав Джо Байден.Крім цього президент розповів про засідання Верховної Ради та результати роботи нардепів."Вдячний народним депутатам, що більшість голосувань набрало сьогодні понад 340 голосів "За". Це демонструє політичну єдність України. Всі партії та групи працюють разом у законнообраному парламенті. Руйнується один з головних міфів окупантів про те, що ніби-то українська влада не представляє волі українського народу. Ще й як представляє, а усім колаборантам, які вирішили трішечки попрацювати на окупантів треба представляти, де ж в Ростові вони ховатимуться від покарань", - сказав Володимир Олександрович.Висловив сподівання, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм і додав, що за минулу добу вдалося врятувати 28 893 українці з районів бойових дій в Сумській, Харківській, Донецькій областях. Володимир Зеленський запевнив, що намагання визволити інших громадян, які знаходяться в Маріуполі та інших містах України не припинятимуться.