Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворців НАТО, – ЗМІ
Сьогодні, 01:08
Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію.
Зокрема, таку заяву зробив віце-прем'єр Польщі Ярослав Касинський, - повідомляє "Європейська правда" із посланням на Onet.pl.
"Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ"- зазначає Качинський.
Про збільшення підтримки України говорив і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
"Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас у самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас", – заявив він.
"Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас",- додає Моравецький.
Нагадаємо, що керівники польського уряду прибули до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.
Моравецький зазначив, що прем’єр-міністри прибули до Києва, аби якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається в Україні.
Раніше в польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.
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Зокрема, таку заяву зробив віце-прем'єр Польщі Ярослав Касинський, - повідомляє "Європейська правда" із посланням на Onet.pl.
"Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ"- зазначає Качинський.
Про збільшення підтримки України говорив і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
"Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас у самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас", – заявив він.
"Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас",- додає Моравецький.
Нагадаємо, що керівники польського уряду прибули до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.
Моравецький зазначив, що прем’єр-міністри прибули до Києва, аби якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається в Україні.
Раніше в польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.
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