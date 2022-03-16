Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворців НАТО, – ЗМІ

Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворців НАТО, – ЗМІ
Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію.

Зокрема, таку заяву зробив віце-прем'єр Польщі Ярослав Касинський, - повідомляє "Європейська правда" із посланням на Onet.pl.

"Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ"- зазначає Качинський.

Про збільшення підтримки України говорив і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас у самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас", – заявив він.

"Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас",- додає Моравецький.

Нагадаємо, що керівники польського уряду прибули до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

Моравецький зазначив, що прем’єр-міністри прибули до Києва, аби якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається в Україні.

Раніше в польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

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Теги: Україна, війна, росія, НАТО, Польща
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