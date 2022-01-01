 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Ворог втратив до 40% підрозділів, залучених до війни в Україні», - Генштаб ЗСУ

«Ворог втратив до 40% підрозділів, залучених до війни в Україні», - Генштаб ЗСУ
Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав.

Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України, - йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 00:00 16 березня.

На Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120ї окремої мотострілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зазнавши втрат, ворог, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм. Успіхів не має.

На Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. “операції” на території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Україна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1500
15 березень, 21:37
На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня
15 березень, 20:58
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
15 березень, 19:23
Росія виходить із Ради Європи
15 березень, 18:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ворог втратив до 40% підрозділів, залучених до війни в Україні», - Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:44
Зеленський у Києві зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска
15 березень, 23:48
Луцька церква приймає біженців та дає їм тимчасовий притулок. ВІДЕО
15 березень, 23:23
Схожі новини
Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому» Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому»
15 березень, 22:57
Росію одноголосно вигнали з ПАРЄ Росію одноголосно вигнали з ПАРЄ
15 березень, 22:21
Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії
15 березень, 11:15
Луцький зоопарк відновлює роботу Луцький зоопарк відновлює роботу
15 березень, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ворог втратив до 40% підрозділів, залучених до війни в Україні», - Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:44
 0
Зеленський у Києві зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
 0
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска
15 березень, 23:48
 0
Луцька церква приймає біженців та дає їм тимчасовий притулок. ВІДЕО
15 березень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8