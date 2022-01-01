Зеленський у Києві зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії. ВІДЕО

Володимир Зеленський зустрівся з з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії та віце-прем’єр-міністром Польщі.Після зустрічі з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єр-міністром Ярославом Качиньським, Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею президент України Володимир Зеленський подякував представникам країн-партнерок за постійну підтримку та допомогу Україні.Володимир Зеленський зазначив, що перебування таких поважних людей на території України у час повномасштабного вторгнення РФ – вияв міцної позиці.«Ці поважні люди, лідери своїх незалежних європейських держав нічого не бояться, а бояться за нашу долю. Вони тут, щоб нас підтримати. Це великий мужній правильний дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами-сусідами, партнерами ми дійсно зможемо перемогти», - сказав Володимир Зеленський.Також глава держави підкреслив, що Україна довіряє цим країнам.«Коли ми говоримо про нашу безпеку, майбутнє в ЄС, санкційну політику, то 100% знаємо, що все, що ми обговорюємо воно дійде до позитивної для нас цілі», - зазначив президент.Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів іноземним гостям про війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, Зеленський говорив про обстріли росіянами мирних міст.