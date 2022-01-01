Зеленський у Києві зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
Володимир Зеленський зустрівся з з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії та віце-прем’єр-міністром Польщі.
Після зустрічі з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єр-міністром Ярославом Качиньським, Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею президент України Володимир Зеленський подякував представникам країн-партнерок за постійну підтримку та допомогу Україні.
Володимир Зеленський зазначив, що перебування таких поважних людей на території України у час повномасштабного вторгнення РФ – вияв міцної позиці.
«Ці поважні люди, лідери своїх незалежних європейських держав нічого не бояться, а бояться за нашу долю. Вони тут, щоб нас підтримати. Це великий мужній правильний дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами-сусідами, партнерами ми дійсно зможемо перемогти», - сказав Володимир Зеленський.
Також глава держави підкреслив, що Україна довіряє цим країнам.
«Коли ми говоримо про нашу безпеку, майбутнє в ЄС, санкційну політику, то 100% знаємо, що все, що ми обговорюємо воно дійде до позитивної для нас цілі», - зазначив президент.
Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів іноземним гостям про війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, Зеленський говорив про обстріли росіянами мирних міст.
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Після зустрічі з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єр-міністром Ярославом Качиньським, Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею президент України Володимир Зеленський подякував представникам країн-партнерок за постійну підтримку та допомогу Україні.
Володимир Зеленський зазначив, що перебування таких поважних людей на території України у час повномасштабного вторгнення РФ – вияв міцної позиці.
«Ці поважні люди, лідери своїх незалежних європейських держав нічого не бояться, а бояться за нашу долю. Вони тут, щоб нас підтримати. Це великий мужній правильний дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами-сусідами, партнерами ми дійсно зможемо перемогти», - сказав Володимир Зеленський.
Також глава держави підкреслив, що Україна довіряє цим країнам.
«Коли ми говоримо про нашу безпеку, майбутнє в ЄС, санкційну політику, то 100% знаємо, що все, що ми обговорюємо воно дійде до позитивної для нас цілі», - зазначив президент.
Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів іноземним гостям про війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, Зеленський говорив про обстріли росіянами мирних міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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