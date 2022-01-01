В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі", - йдеться в повідомленні.



Станом на 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.



Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще одна партія станцій Starlink, які допомагають українським військовим, прибула до України.Про це повідомив міністр цифрової трансформації"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі", - йдеться в повідомленні.Станом на 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію