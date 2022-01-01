В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска

В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска
Ще одна партія станцій Starlink, які допомагають українським військовим, прибула до України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.

Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

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Теги: Україна, підтримка, світ, Ілон Маск
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