В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска
15 березень, 23:48
Ще одна партія станцій Starlink, які допомагають українським військовим, прибула до України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.
Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.
Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.
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