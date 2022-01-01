Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому»





Про це йдеться у твіттері Anonymous.



"Anonymous зламав веб-сайт Росатома, починає зливати гігабайти даних", - йдеться у дописі хакерів.



Повідомлення опублікували близько 21:00, станом на 22:10 сайт був недоступний.



Станом на на 22:50 до сайту є доступ.

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