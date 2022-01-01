Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому»

Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому»
Представники групи хакерів Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Про це йдеться у твіттері Anonymous.

"Anonymous зламав веб-сайт Росатома, починає зливати гігабайти даних", - йдеться у дописі хакерів.

Повідомлення опублікували близько 21:00, станом на 22:10 сайт був недоступний.

Станом на на 22:50 до сайту є доступ.

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Теги: світ, технології, Україна, війна, росія
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