Хакери з Anonymous зламали сайт «Росатому»
Сьогодні, 22:57
Представники групи хакерів Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".
Про це йдеться у твіттері Anonymous.
"Anonymous зламав веб-сайт Росатома, починає зливати гігабайти даних", - йдеться у дописі хакерів.
Повідомлення опублікували близько 21:00, станом на 22:10 сайт був недоступний.
Станом на на 22:50 до сайту є доступ.
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Про це йдеться у твіттері Anonymous.
"Anonymous зламав веб-сайт Росатома, починає зливати гігабайти даних", - йдеться у дописі хакерів.
Повідомлення опублікували близько 21:00, станом на 22:10 сайт був недоступний.
Станом на на 22:50 до сайту є доступ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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