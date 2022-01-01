Луцька церква приймає біженців та дає їм тимчасовий притулок. ВІДЕО

Луцька церква приймає біженців та дає їм тимчасовий притулок. ВІДЕО
В одній з церков Луцька організували кімнати відпочинку для людей, котрі виїхали з тих областей, де тривають бойові дії. У приміщенні можуть розмістити до сотні людей.

Про це розповіла Суспільному прессекретарка релігійної громади Олена Нечипорук.

Станом на 15 лютого, зі слів жінки, у церкві влаштувалися 35 людей, які приїхали з Київської області, Чернігова та Волновахи.

"На ранок їх було більше, але люди мають можливість від'їхати ближче до кордону або знаходять місце у нашому місті, то вони відповідно переїжджають", – говорить жінка.

На момент знімання у кімнатах було кілька родин. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Вадим Мироненко з Волновахи розповів: приїхав із родиною на власному авто: діти та дружина нині закордоном.

"У нас магазин був у центрі, біля ринку. Попав снаряд і магазин згорів, а потім згорів ринок. Центр міста дуже сильно постраждав", – додав чоловік.

Людям, котрі зупинилися в релігійній громаді, волонтери допомагають одягом та засобами гігієни.

"Санвузлів таких немає, щоб душ прийняти, лише один на ціле приміщення, тому на довше у нас не має можливості лишитися, буквально кілька ночей. Намагаємося забезпечити усім необхідним: пралкою, щоб люди могли перебрати свої речі", – каже прессекретарка.

Також у церкві організували триразове харчування, – додала кухарка Валерія Галенза.

"Люди приходять з переляканими очима сюди. Видно, що пізнали велике горе з-під бомбардувань втікали. Ми з любов'ю до них відносимося – люди бачать нашу любов і дуже нам дякують", – зазначила жінка.


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Теги: війна, Україна, біженці
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