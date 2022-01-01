Луцька церква приймає біженців та дає їм тимчасовий притулок. ВІДЕО





Про це розповілаОлена Нечипорук.



Станом на 15 лютого, зі слів жінки, у церкві влаштувалися 35 людей, які приїхали з Київської області, Чернігова та Волновахи.



"На ранок їх було більше, але люди мають можливість від'їхати ближче до кордону або знаходять місце у нашому місті, то вони відповідно переїжджають", – говорить жінка.



На момент знімання у кімнатах було кілька родин. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Вадим Мироненко з Волновахи розповів: приїхав із родиною на власному авто: діти та дружина нині закордоном.



"У нас магазин був у центрі, біля ринку. Попав снаряд і магазин згорів, а потім згорів ринок. Центр міста дуже сильно постраждав", – додав чоловік.



Людям, котрі зупинилися в релігійній громаді, волонтери допомагають одягом та засобами гігієни.



"Санвузлів таких немає, щоб душ прийняти, лише один на ціле приміщення, тому на довше у нас не має можливості лишитися, буквально кілька ночей. Намагаємося забезпечити усім необхідним: пралкою, щоб люди могли перебрати свої речі", – каже прессекретарка.



Також у церкві організували триразове харчування, – додала кухарка Валерія Галенза.



"Люди приходять з переляканими очима сюди. Видно, що пізнали велике горе з-під бомбардувань втікали. Ми з любов'ю до них відносимося – люди бачать нашу любов і дуже нам дякують", – зазначила жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з церков Луцька організували кімнати відпочинку для людей, котрі виїхали з тих областей, де тривають бойові дії. У приміщенні можуть розмістити до сотні людей.Про це розповіла Суспільному прессекретарка релігійної громадиСтаном на 15 лютого, зі слів жінки, у церкві влаштувалися 35 людей, які приїхали з Київської області, Чернігова та Волновахи."На ранок їх було більше, але люди мають можливість від'їхати ближче до кордону або знаходять місце у нашому місті, то вони відповідно переїжджають", – говорить жінка.На момент знімання у кімнатах було кілька родин. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Вадим Мироненко з Волновахи розповів: приїхав із родиною на власному авто: діти та дружина нині закордоном."У нас магазин був у центрі, біля ринку. Попав снаряд і магазин згорів, а потім згорів ринок. Центр міста дуже сильно постраждав", – додав чоловік.Людям, котрі зупинилися в релігійній громаді, волонтери допомагають одягом та засобами гігієни."Санвузлів таких немає, щоб душ прийняти, лише один на ціле приміщення, тому на довше у нас не має можливості лишитися, буквально кілька ночей. Намагаємося забезпечити усім необхідним: пралкою, щоб люди могли перебрати свої речі", – каже прессекретарка.Також у церкві організували триразове харчування, – додала кухарка"Люди приходять з переляканими очима сюди. Видно, що пізнали велике горе з-під бомбардувань втікали. Ми з любов'ю до них відносимося – люди бачать нашу любов і дуже нам дякують", – зазначила жінка.

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