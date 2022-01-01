Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена





Про це йдеться на сторінці ЗСУ.



Росія внесла до свого списку санкцій замість Байдена його покійного батька. Батька звати Джозеф Робінет Байден, а президента США — Джозеф Робінет Байден-молодший.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Російській Федерації хотіли ввести санкції проти президента США Джо Байдена. Проте переплутала американського президента.Про це йдеться на сторінці ЗСУ.Росія внесла до свого списку санкцій замість Байдена його покійного батька. Батька звати Джозеф Робінет Байден, а президента США — Джозеф Робінет Байден-молодший.

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