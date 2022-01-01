Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена

Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена
В Російській Федерації хотіли ввести санкції проти президента США Джо Байдена. Проте переплутала американського президента.

Про це йдеться на сторінці ЗСУ.

Росія внесла до свого списку санкцій замість Байдена його покійного батька. Батька звати Джозеф Робінет Байден, а президента США — Джозеф Робінет Байден-молодший.


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Теги: Україна, США, війна, росія, санкції
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