Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу

Анатолія Тимощука усіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно.



Про це повідомляє пресслужба



Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив наступні рішення:



— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;



— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;



— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;



— виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;



— заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька.



Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК «Баварія» (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної, вихідця із Луцькаусіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно.Про це повідомляє пресслужба УАФ Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив наступні рішення:— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;— виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;— заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК «Баварія» (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію