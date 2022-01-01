Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу

Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної, вихідця із Луцька Анатолія Тимощука усіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив наступні рішення:

— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

— виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

— заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

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Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК «Баварія» (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Тимощук, Луццьк, футбол
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Коментарі 1
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Позоріще, навіть про батьків не подумав. Ганьба таким ган..м. я вже не говорю про діток і їх маму. Тупоє, щоб ти здох там і тебе не буде кому хоронити.
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