«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів

«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів
"Укрпошта" відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.

Про це повідомляє пресслужба пошти.

Серед них “Текстиль контакт”, mamazin.com.ua, maritel.com.ua, domki.com.ua, https://gnom.pl.ua/.
Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.
«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів

“Зараз багато українців зіткнулися з тим, що придбати звичайні речі в магазині стало проблемою: через логістичні обмеження, коли магазин просто не може вчасно довезти продукцію, або через різко зростаючий попит у зв’язку із внутрішньою міграцією, на деякі групи товарів виник тимчасовий дефіцит. Замовлення товарів на маркетплейсах може частково вирішити проблему. Тому ми раді повідомити, що Укрпошта відновила доставки онлайн-замовлень. Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку”, - прокоментувала заступниця генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

Також станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

"Звертаємо увагу, що "Укрпошта" працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями. Перед тим, як оформити доставку, перевірте за посиланням чи можлива в область доставка відправлень, а потім - яке найближче до вас відділення працює в конкретному населеному пункті", - йдеться в повідомленні оператора.
«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів

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Теги: інтернет-магазини, Укрпошта
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