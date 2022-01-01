«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів





Про це повідомляє пресслужба пошти.



Серед них “Текстиль контакт”, mamazin.com.ua, maritel.com.ua, domki.com.ua, https://gnom.pl.ua/.

Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за



“Зараз багато українців зіткнулися з тим, що придбати звичайні речі в магазині стало проблемою: через логістичні обмеження, коли магазин просто не може вчасно довезти продукцію, або через різко зростаючий попит у зв’язку із внутрішньою міграцією, на деякі групи товарів виник тимчасовий дефіцит. Замовлення товарів на маркетплейсах може частково вирішити проблему. Тому ми раді повідомити, що Укрпошта відновила доставки онлайн-замовлень. Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку”, - прокоментувала заступниця генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.



Також станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.



"Звертаємо увагу, що "Укрпошта" працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями. Перед тим, як оформити доставку, перевірте за посиланням чи можлива в область доставка відправлень, а потім - яке найближче до вас відділення працює в конкретному населеному пункті", - йдеться в повідомленні оператора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрпошта" відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.Про це повідомляє пресслужба пошти.Серед них “Текстиль контакт”, mamazin.com.ua, maritel.com.ua, domki.com.ua, https://gnom.pl.ua/.Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням. “Зараз багато українців зіткнулися з тим, що придбати звичайні речі в магазині стало проблемою: через логістичні обмеження, коли магазин просто не може вчасно довезти продукцію, або через різко зростаючий попит у зв’язку із внутрішньою міграцією, на деякі групи товарів виник тимчасовий дефіцит. Замовлення товарів на маркетплейсах може частково вирішити проблему. Тому ми раді повідомити, що Укрпошта відновила доставки онлайн-замовлень. Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку”, - прокоментувала заступниця генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.Також станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення."Звертаємо увагу, що "Укрпошта" працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями. Перед тим, як оформити доставку, перевірте за посиланням чи можлива в область доставка відправлень, а потім - яке найближче до вас відділення працює в конкретному населеному пункті", - йдеться в повідомленні оператора.

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