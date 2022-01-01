Росія випустила 328 ракет по мирних містах і селах України





Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у



"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет.Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС Українина своїй сторінці у фейсбуці "Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

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