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Росія випустила 328 ракет по мирних містах і селах України

Росія випустила 328 ракет по мирних містах і селах України
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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