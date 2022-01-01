Повідомили вже про чотирьох загиблих через обстріл аеродрому у Луцьку





Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



"На жаль, внаслідок обстрілу загинули чотири наших військовослужбовці. Вічна пам`ять нашим Героям", - сказав мер Луцька.



Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня



Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок обстрілу Луцького аеродрому загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук."На жаль, внаслідок обстрілу загинули чотири наших військовослужбовці. Вічна пам`ять нашим Героям", - сказав мер Луцька.Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи . Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених. Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.

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