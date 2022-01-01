Повідомили вже про чотирьох загиблих через обстріл аеродрому у Луцьку
Сьогодні, 12:44
Внаслідок обстрілу Луцького аеродрому загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, внаслідок обстрілу загинули чотири наших військовослужбовці. Вічна пам`ять нашим Героям", - сказав мер Луцька.
Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, внаслідок обстрілу загинули чотири наших військовослужбовці. Вічна пам`ять нашим Героям", - сказав мер Луцька.
Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.
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