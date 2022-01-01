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Через ракетний обстріл аеродрому у Луцьку загинула людина. ОНОВЛЕНО

Через ракетний обстріл аеродрому у Луцьку загинула людина. ОНОВЛЕНО
Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому у Луцьку, що відбувся вранці 11 березня, загинула людина.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Інформацію про поранених уточнюють. Чому не спрацювала система оповіщення, також з'ясовують.

Нагадаємо, у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали декілька гучних вибухів.

Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.



Зауважимо, що у Волинській обласній військовій адміністрації інформації про жертв вибуху станом на 09:02 не надали.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.

Зображення - з офіційного телеграм-каналу Верховної Ради України

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Теги: обстріл, аеродром, Луцьк, поранені, Юрій Погуляйко
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