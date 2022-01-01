Через ракетний обстріл аеродрому у Луцьку загинула людина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:02
Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому у Луцьку, що відбувся вранці 11 березня, загинула людина.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Інформацію про поранених уточнюють. Чому не спрацювала система оповіщення, також з'ясовують.
Нагадаємо, у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали декілька гучних вибухів.
Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.
Зауважимо, що у Волинській обласній військовій адміністрації інформації про жертв вибуху станом на 09:02 не надали.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
Зображення - з офіційного телеграм-каналу Верховної Ради України
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Інформацію про поранених уточнюють. Чому не спрацювала система оповіщення, також з'ясовують.
Нагадаємо, у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали декілька гучних вибухів.
Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.
Зауважимо, що у Волинській обласній військовій адміністрації інформації про жертв вибуху станом на 09:02 не надали.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
Зображення - з офіційного телеграм-каналу Верховної Ради України
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