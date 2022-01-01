Через ракетний обстріл аеродрому у Луцьку загинула людина. ОНОВЛЕНО

Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому у Луцьку, що відбувся вранці 11 березня, загинула людина.Про це повідомив Луцький міський головаІнформацію про поранених уточнюють. Чому не спрацювала система оповіщення, також з'ясовують.Нагадаємо, у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березняОпісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.Зауважимо, що у Волинській обласній військовій адміністрації інформації про жертв вибуху станом на 09:02 не надали.ОНОВЛЕНО:Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації