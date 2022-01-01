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Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО

Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
11 березня близько 06:10 окупант завдав трьох авіаударів по Дніпру.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У місті Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі рятувальників, станом на 07:45 спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових). 1 особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.
О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв.
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Росія, Україна, війна, Дніпро
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