Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48
11 березня близько 06:10 окупант завдав трьох авіаударів по Дніпру.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У місті Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у пресслужбі рятувальників, станом на 07:45 спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових). 1 особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.
О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв.
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Про це повідомляє ДСНС України.
"У місті Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у пресслужбі рятувальників, станом на 07:45 спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових). 1 особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.
О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв.
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