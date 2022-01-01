Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО





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"У місті Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - йдеться в повідомленні.



Як зазначили у пресслужбі рятувальників, станом на 07:45 спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових). 1 особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.

О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня близько 06:10 окупант завдав трьох авіаударів по Дніпру.Про це повідомляє ДСНС України "У місті Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - йдеться в повідомленні.Як зазначили у пресслужбі рятувальників, станом на 07:45 спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових). 1 особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв.

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