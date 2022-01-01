Війна з Росією: повідомили про обстановку в регіонах станом на 6:00 11 березня
Сьогодні, 07:38
Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.
Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах.
Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.
В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.
За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.
Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах.
Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.
В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.
За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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