У Луцьку пролунали 4 вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 07:10
У Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи.
Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.
Луцький міський голова Ігор Поліщук написав, що вибухи- у стороні аеродрому.
Військова адміністрація станом на 07:08 повідомила журналістам, що здійснили обстріл аеродрому. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідовують пожежу. Детальніше про обставини - згодом.
Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева і Арцеулова.
Зображення ілюстративне
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Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.
Луцький міський голова Ігор Поліщук написав, що вибухи- у стороні аеродрому.
Військова адміністрація станом на 07:08 повідомила журналістам, що здійснили обстріл аеродрому. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідовують пожежу. Детальніше про обставини - згодом.
Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева і Арцеулова.
Зображення ілюстративне
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Коментарі 4
Журналістам - вас читають не тількі місцеві люди,а й сепари. Пишіть їм меньше лишньої інформації.
Сепарня вже по клеш оф кленс лазить(мобільна гра).Бере заходить у відкриті клани і виходить.Слідкував за декількома акаунтами,вже багато кланів обійшли .Їх заходить двоє одночасно.Це вже повторилось декілька разів .За весь мій досвід ігрового процесу таких співпадінь ніколи не було .Передайте інформацію тим ,хто грає у онлайн ігри ,щоб були обережніше і не передавали інформацію про ситуацію на фронті і про вибухи .
Опісля оголосили тривогу?
Опісля у Луцьку оголосили тривогу?
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