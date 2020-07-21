У Луцьку пролунали 4 вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО





Опісля у Луцьку оголосили тривогу. Усіх негайно просили пройти в укриття.



Луцький міський голова Ігор Поліщук написав, що вибухи- у стороні аеродрому.



Військова адміністрація станом на 07:08 повідомила журналістам, що здійснили обстріл аеродрому. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідовують пожежу. Детальніше про обставини - згодом.



Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева і Арцеулова.





Зображення ілюстративне









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