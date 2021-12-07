У Луцьку у зв'язку з вибухами припинили роботу двох котелень
Сьогодні, 06:37
У зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про котельні на вулицях Карбишева і Арцеулова.
Відновлення роботи котелень відбудеться після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, і при обстрілі 24 лютого у Луцьку котельні теж вимикали з превентивною метою. Згодом їхню роботу відновили.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про котельні на вулицях Карбишева і Арцеулова.
Відновлення роботи котелень відбудеться після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, і при обстрілі 24 лютого у Луцьку котельні теж вимикали з превентивною метою. Згодом їхню роботу відновили.
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