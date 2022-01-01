В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії

В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.



Про це повідомив на своєму каналі в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у п'ятницю, 11 березня, посилаючись на російські ЗМІ, передає



Як зазначив Штефан, російського окупанта "остаточно приземлили".



Про загибель Маклагіна стало відомо, за даними росіян, 9 березня, однак він загинув ще 28 лютого. У повідомленні одного з видань сказано, що він "брав участь у Сирійській миротворчій операції", а в Україні нібито "встав на захист жителів "Л/ДНР", щоб "запобігти початку страшної руйнівної ядерної війни".







Водночас Штефан зазначив, що Маклагін був "героїчно збитий 28 лютого, чим запобіг початок страшній руйнівній ядерній війні".



"Приземлили остаточно. Слава Нації!" – написав офіцера.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.Про це повідомив на своєму каналі в телеграмі офіцер ЗСУу п'ятницю, 11 березня, посилаючись на російські ЗМІ, передає OBOZREVATEL Як зазначив Штефан, російського окупанта "остаточно приземлили".Про загибель Маклагіна стало відомо, за даними росіян, 9 березня, однак він загинув ще 28 лютого. У повідомленні одного з видань сказано, що він "брав участь у Сирійській миротворчій операції", а в Україні нібито "встав на захист жителів "Л/ДНР", щоб "запобігти початку страшної руйнівної ядерної війни".Водночас Штефан зазначив, що Маклагін був "героїчно збитий 28 лютого, чим запобіг початок страшній руйнівній ядерній війні"."Приземлили остаточно. Слава Нації!" – написав офіцера.

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