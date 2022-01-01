В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії

В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії
Воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.

Про це повідомив на своєму каналі в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у п'ятницю, 11 березня, посилаючись на російські ЗМІ, передає OBOZREVATEL.

Як зазначив Штефан, російського окупанта "остаточно приземлили".

Про загибель Маклагіна стало відомо, за даними росіян, 9 березня, однак він загинув ще 28 лютого. У повідомленні одного з видань сказано, що він "брав участь у Сирійській миротворчій операції", а в Україні нібито "встав на захист жителів "Л/ДНР", щоб "запобігти початку страшної руйнівної ядерної війни".

В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії


Водночас Штефан зазначив, що Маклагін був "героїчно збитий 28 лютого, чим запобіг початок страшній руйнівній ядерній війні".

"Приземлили остаточно. Слава Нації!" – написав офіцера.

В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії



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Теги: РФ, війна
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