В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії
Сьогодні, 04:34
Воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.
Про це повідомив на своєму каналі в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у п'ятницю, 11 березня, посилаючись на російські ЗМІ, передає OBOZREVATEL.
Як зазначив Штефан, російського окупанта "остаточно приземлили".
Про загибель Маклагіна стало відомо, за даними росіян, 9 березня, однак він загинув ще 28 лютого. У повідомленні одного з видань сказано, що він "брав участь у Сирійській миротворчій операції", а в Україні нібито "встав на захист жителів "Л/ДНР", щоб "запобігти початку страшної руйнівної ядерної війни".
Водночас Штефан зазначив, що Маклагін був "героїчно збитий 28 лютого, чим запобіг початок страшній руйнівній ядерній війні".
"Приземлили остаточно. Слава Нації!" – написав офіцера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив на своєму каналі в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у п'ятницю, 11 березня, посилаючись на російські ЗМІ, передає OBOZREVATEL.
Як зазначив Штефан, російського окупанта "остаточно приземлили".
Про загибель Маклагіна стало відомо, за даними росіян, 9 березня, однак він загинув ще 28 лютого. У повідомленні одного з видань сказано, що він "брав участь у Сирійській миротворчій операції", а в Україні нібито "встав на захист жителів "Л/ДНР", щоб "запобігти початку страшної руйнівної ядерної війни".
Водночас Штефан зазначив, що Маклагін був "героїчно збитий 28 лютого, чим запобіг початок страшній руйнівній ядерній війні".
"Приземлили остаточно. Слава Нації!" – написав офіцера.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії
Сьогодні, 04:34
Не дають відступати загарбникам: під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців
Сьогодні, 03:37
Медіа