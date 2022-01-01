Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км

Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км
Боєць Національної гвардії кулеметним вогнем знищив російського снайпера, який розташувався на позиції поруч із одним із комерційних підприємств Миколаєва. Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України у фейсбуці.

Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців.

Відстань, з якої нацгвардійцю вдалося ліквідувати ворога, перевищила кілометр.

Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км





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Теги: Нацгвардія
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