Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км
Сьогодні, 03:59
Боєць Національної гвардії кулеметним вогнем знищив російського снайпера, який розташувався на позиції поруч із одним із комерційних підприємств Миколаєва. Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців.
Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України у фейсбуці.
Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців.
Відстань, з якої нацгвардійцю вдалося ліквідувати ворога, перевищила кілометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України у фейсбуці.
Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців.
Відстань, з якої нацгвардійцю вдалося ліквідувати ворога, перевищила кілометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, який бомбив мирних жителів Сирії
Сьогодні, 04:34
Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км
Сьогодні, 03:59
Не дають відступати загарбникам: під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців
Сьогодні, 03:37
Медіа