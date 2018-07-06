У Рівному чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік

У Рівному чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік
У Рівному чоловіки, які приїздять до міста з регіонів, де ведуться бойові дії, повинні стати на військовий облік у центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це заявив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Чоловіки, які приїхали до Рівного зі Сходу, Півдня чи Півночі України, мають протягом 24-х годин з’явитися у військкомат та записатися до лав Тероборони або ЗСУ. Захищати країну мають усі без винятку і незалежно, з якого регіону ви приїхали до нас", — сказав мер.

Третяк наголосив, що обов'язок кожного чоловіка — стати на захист своєї держави, як далеко від рідного дому він би не був.

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Теги: ЗСУ, тероборона, Рівне, переселенці
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