Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові

Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові
Російські окупанти ввечері 10 березня завдали удару по ядерній підкритичній установці "Джерело нейтронів" у Харківському фізико-технічному інституті. Внаслідок бомбардування установка повністю знеструмлена.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України у Фейсбуці.

Попередньо відомо, що виявили поверхневі пошкодження будівлі. Нині персонал уточноює наслідки ворожого обстрілу для ядерної установки.

У пресслужбі інспекції такий вчинок окупантів назвали актом ядерного тероризму.

6 березня стався перший обстріл об'єкта з боку ворога. Внаслідок цього була повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ, пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження, в деяких місцях були наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки. Була також пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд ЯПУ "Джерело нейтронів", вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, а також в лабораторії ізотопів.

"До початку агресії РФ ЯПУ "Джерело нейтронів" знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24.02.2022 оперативним персоналом ЯПУ "Джерело нейтронів" установка була переведена в глибокий підкритичний стан", – йдеться в повідомленні.

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Теги: Харків, війна, авіаудар
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