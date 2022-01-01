Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки.Це загрожує вибухами з численими жертвами, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:- головні частини ракет "Точка-У,- реактивні снаряди РСЗВ "Град",- реактивні снаряди "Смерч";- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо."Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати", - йдеться у повідомленні.Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.