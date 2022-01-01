Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею

Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки.

Це загрожує вибухами з численими жертвами, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати", - йдеться у повідомленні.

Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.

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Теги: війна, білорусь, росія, Україна
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