Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Сьогодні, 01:48
Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки.
Це загрожує вибухами з численими жертвами, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати", - йдеться у повідомленні.
Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.
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Це загрожує вибухами з численими жертвами, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати", - йдеться у повідомленні.
Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.
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