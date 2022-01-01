Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud
Сьогодні, 01:59
Жителі Росії через санкції, спричинені вторгненням окупаційних військо в Україну не зможуть користуватися багатьма опціями компанії Google.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр подякував Google за підтримку України, адже компанія посилила захист для українців через свої інструменти. А росіян наділила санкціями та обмеженнями.
Так, компанія призупинила рекламу Росії — більшу частину комерційної діяльності у РФ, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ.
Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.
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Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр подякував Google за підтримку України, адже компанія посилила захист для українців через свої інструменти. А росіян наділила санкціями та обмеженнями.
Так, компанія призупинила рекламу Росії — більшу частину комерційної діяльності у РФ, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ.
Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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