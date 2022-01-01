Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud

Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud
Жителі Росії через санкції, спричинені вторгненням окупаційних військо в Україну не зможуть користуватися багатьма опціями компанії Google.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр подякував Google за підтримку України, адже компанія посилила захист для українців через свої інструменти. А росіян наділила санкціями та обмеженнями.

Так, компанія призупинила рекламу Росії — більшу частину комерційної діяльності у РФ, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ.

Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.

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Теги: росія, війна, Україна, санкції
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