Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud

Жителі Росії через санкції, спричинені вторгненням окупаційних військо в Україну не зможуть користуватися багатьма опціями компанії Google.Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Міністр подякував Google за підтримку України, адже компанія посилила захист для українців через свої інструменти. А росіян наділила санкціями та обмеженнями.Так, компанія призупинила рекламу Росії — більшу частину комерційної діяльності у РФ, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ.Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.