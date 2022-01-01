За добу ЗСУ знищили 10 літаків та розгромили 2 колони техніки окупантів

За минулу добу Збройні сили України уразили 10 повітряних цілей та дві колони техніки російських окупантів.Про це повідомляє командування Повітряних силах ЗСУ.10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, «Гради» та ін.За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.За інформацією авіації Повітряних Сил, теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.Підрозділи Сухопутних військ підтвердили фотоматеріалами, що на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них – американським «Стінгером»."Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними Силами інформації. Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів «Байрактар ТБ-2», які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", - повідомляють у Повітряних силах.