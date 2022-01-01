«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення з приводу вторгнення російських окупаційних військ на територію України.
Президент України розповів, що влада організовує гуманітарні коридори і на всіх напрямках вдалося евакуювати 100 тисяч людей, але Маріуполь та Волноваха – повністю заблоковані.
«Хоча все зроблено для гуманітарного коридору, але російські війська не припинили вогонь. Окупанти розпочали танкову атаку там, де мав бути цей коридор. Розстріляли будівлю ГУ ДСНС у Донецькій області. Саме поряд з цією будівлею маріупольці мали збиратися на евакуацію. Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати. Ми всі маємо справу з державою терористом», - сказав Володимир Зеленський.
Також глава держави додав, що намагання довезти в Маріуполь допомогу, яка необхідна людям, не будуть припинятися.
«Російські пропагандисти замітно оживилися. Напевно, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя, злочини проти Донбасу, проти Харкова, проти десятків нових міст. Прикрити новими звинуваченнями, новими-старими фейками. Вони звинувачують нас, що ми ніби-то розробляємо бактеріологічну зброю, ніби-то готуємо хімічну атаку. Мене це хвилює, бо неодноразово ми переконувалися – хочеш дізнатися про плани Росії – подивися в чому вона звинувачує інших», - сказав Зеленський.
За словами президента, розгонка таких звинувачень в російських ЗМІ показує, що вони на це здатні. Вони вже робили таке в інших країнах і робитимуть знову, якщо їх не зупинити.
"Я президент адекватної країни і адекватного народу. І батько двох дітей. На моїй землі не розроблено жодної хімічної та іншої зброї масового знищення. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас, то отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - зазначив Володимир Зеленський.
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Президент України розповів, що влада організовує гуманітарні коридори і на всіх напрямках вдалося евакуювати 100 тисяч людей, але Маріуполь та Волноваха – повністю заблоковані.
«Хоча все зроблено для гуманітарного коридору, але російські війська не припинили вогонь. Окупанти розпочали танкову атаку там, де мав бути цей коридор. Розстріляли будівлю ГУ ДСНС у Донецькій області. Саме поряд з цією будівлею маріупольці мали збиратися на евакуацію. Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати. Ми всі маємо справу з державою терористом», - сказав Володимир Зеленський.
Також глава держави додав, що намагання довезти в Маріуполь допомогу, яка необхідна людям, не будуть припинятися.
«Російські пропагандисти замітно оживилися. Напевно, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя, злочини проти Донбасу, проти Харкова, проти десятків нових міст. Прикрити новими звинуваченнями, новими-старими фейками. Вони звинувачують нас, що ми ніби-то розробляємо бактеріологічну зброю, ніби-то готуємо хімічну атаку. Мене це хвилює, бо неодноразово ми переконувалися – хочеш дізнатися про плани Росії – подивися в чому вона звинувачує інших», - сказав Зеленський.
За словами президента, розгонка таких звинувачень в російських ЗМІ показує, що вони на це здатні. Вони вже робили таке в інших країнах і робитимуть знову, якщо їх не зупинити.
"Я президент адекватної країни і адекватного народу. І батько двох дітей. На моїй землі не розроблено жодної хімічної та іншої зброї масового знищення. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас, то отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - зазначив Володимир Зеленський.
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