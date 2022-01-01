«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших», – Зеленський

«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших», – Зеленський
Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення з приводу вторгнення російських окупаційних військ на територію України.

Президент України розповів, що влада організовує гуманітарні коридори і на всіх напрямках вдалося евакуювати 100 тисяч людей, але Маріуполь та Волноваха – повністю заблоковані.

«Хоча все зроблено для гуманітарного коридору, але російські війська не припинили вогонь. Окупанти розпочали танкову атаку там, де мав бути цей коридор. Розстріляли будівлю ГУ ДСНС у Донецькій області. Саме поряд з цією будівлею маріупольці мали збиратися на евакуацію. Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати. Ми всі маємо справу з державою терористом», - сказав Володимир Зеленський.

Також глава держави додав, що намагання довезти в Маріуполь допомогу, яка необхідна людям, не будуть припинятися.

«Російські пропагандисти замітно оживилися. Напевно, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя, злочини проти Донбасу, проти Харкова, проти десятків нових міст. Прикрити новими звинуваченнями, новими-старими фейками. Вони звинувачують нас, що ми ніби-то розробляємо бактеріологічну зброю, ніби-то готуємо хімічну атаку. Мене це хвилює, бо неодноразово ми переконувалися – хочеш дізнатися про плани Росії – подивися в чому вона звинувачує інших», - сказав Зеленський.

За словами президента, розгонка таких звинувачень в російських ЗМІ показує, що вони на це здатні. Вони вже робили таке в інших країнах і робитимуть знову, якщо їх не зупинити.

"Я президент адекватної країни і адекватного народу. І батько двох дітей. На моїй землі не розроблено жодної хімічної та іншої зброї масового знищення. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас, то отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - зазначив Володимир Зеленський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Зеленський, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Сьогодні, 01:48
За добу ЗСУ знищили 10 літаків та розгромило 2 колони техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 00:00
Сьогодні, 00:26
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud
Сьогодні, 01:59
Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Сьогодні, 01:48
За добу ЗСУ знищили 10 літаків та розгромило 2 колони техніки окупантів За добу ЗСУ знищили 10 літаків та розгромило 2 колони техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 00:00 Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 00:00
Сьогодні, 00:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни не зможуть зареєструватися в Google Cloud
Сьогодні, 01:59
 0
Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Сьогодні, 01:48
 0
За добу ЗСУ знищили 10 літаків та розгромило 2 колони техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
 0
«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
 0
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 00:00
Сьогодні, 00:26
 0
Медіа
відео
1/8