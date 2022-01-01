Не дають відступати загарбникам: під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців

Не дають відступати загарбникам: під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців
Російські окупанти застосовують в Україні сталінські методи ведення війни. Зокрема, у лавах загарбників є так звані загороджувальні загони, які під страхом смерті не дають відступати російським військовим.

Про це розповів член комітету ВР з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом.

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни. На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, хто уникає сутичок зі ЗСУ. Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші Збройні Сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", — розповів депутат.

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Теги: Кадирівці, окупанти
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