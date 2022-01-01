У Івано-Франківську в районі аеропорту пролунали вибухи
Сьогодні, 08:24
У п'ятницю, зранку, 11 березня, у Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків.
"На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців: не поширюйте відео з вибухами, фото. На жаль, такі удари відбулися на Волині, в Івано-Франківську теж. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення ЗСУ. Будьмо максимально уважні. Жителів мікрорайону Опришівців, Крихівців за можливості попрошу залишити район аеропорту. Хто може - перейдіть в укриття, відійдіть від вікон. Зараз працюють надзвичайники, працюють інші служби", - сказав Руслан Марцинків.
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Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків.
"На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців: не поширюйте відео з вибухами, фото. На жаль, такі удари відбулися на Волині, в Івано-Франківську теж. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення ЗСУ. Будьмо максимально уважні. Жителів мікрорайону Опришівців, Крихівців за можливості попрошу залишити район аеропорту. Хто може - перейдіть в укриття, відійдіть від вікон. Зараз працюють надзвичайники, працюють інші служби", - сказав Руслан Марцинків.
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