У Івано-Франківську в районі аеропорту пролунали вибухи





Про це Руслан Марцинків.



"На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців: не поширюйте відео з вибухами, фото. На жаль, такі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, зранку, 11 березня, у Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту.Про це повідомив мер міста"На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців: не поширюйте відео з вибухами, фото. На жаль, такі удари відбулися на Волині , в Івано-Франківську теж. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення ЗСУ. Будьмо максимально уважні. Жителів мікрорайону Опришівців, Крихівців за можливості попрошу залишити район аеропорту. Хто може - перейдіть в укриття, відійдіть від вікон. Зараз працюють надзвичайники, працюють інші служби", - сказав Руслан Марцинків.

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