Двоє загиблих та шестеро поранених: військова адміністрація – про наслідки обстрілу у Луцьку





Про це орієнтовно о 09:10 11 березня повідомив голова Волинської обласної обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.



Він розповів, що сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації.



«На жаль є, є людські втрати. На цей час виявлено 2 загиблих військовослужбовці. Поранених різного ступеня тяжкості – 6», - сказав Погуляйко.



Наразі триває розчистка завалів.



Нагадаємо, раніше Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про одного загиблого. На жаль, людські втрати виявилися більшими.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок обстрілу аеродорому загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.Про це орієнтовно о 09:10 11 березня повідомив голова Волинської обласної обласної військової адміністраціїВін розповів, що сьогодні, 11 березня,чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації.«На жаль є, є людські втрати. На цей час виявлено 2 загиблих військовослужбовці. Поранених різного ступеня тяжкості – 6», - сказав Погуляйко.Наразі триває розчистка завалів.Нагадаємо, раніше Луцький міський голова. На жаль, людські втрати виявилися більшими.

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