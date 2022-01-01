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Двоє загиблих та шестеро поранених: військова адміністрація – про наслідки обстрілу у Луцьку

Двоє загиблих та шестеро поранених: військова адміністрація – про наслідки обстрілу у Луцьку
Внаслідок обстрілу аеродорому загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.

Про це орієнтовно о 09:10 11 березня повідомив голова Волинської обласної обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Він розповів, що сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації.

«На жаль є, є людські втрати. На цей час виявлено 2 загиблих військовослужбовці. Поранених різного ступеня тяжкості – 6», - сказав Погуляйко.

Наразі триває розчистка завалів.

Нагадаємо, раніше Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про одного загиблого. На жаль, людські втрати виявилися більшими.



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Теги: аеродром, Луцьк
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Коментарі 1
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так де сумнозвісна ППО ?
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