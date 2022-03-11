Лукашенко полетів на переговори з Путіним

Лукашенко полетів на переговори з Путіним
Олександр Лукашенко вилетів до Москви на переговори з президентом країни-окупанта Росії Володимиром Путіним для обговорення, зокрема, війни в Україні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БелТА".

Зазначається, що у Москві вони обговорять «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».

Білоруське державне видання зазначає, що на порядку денному також є «обстановка в регіоні та в Україні».

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Теги: Росія, Україна, війна
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