Лукашенко полетів на переговори з Путіним
Сьогодні, 09:50
Олександр Лукашенко вилетів до Москви на переговори з президентом країни-окупанта Росії Володимиром Путіним для обговорення, зокрема, війни в Україні.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БелТА".
Зазначається, що у Москві вони обговорять «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».
Білоруське державне видання зазначає, що на порядку денному також є «обстановка в регіоні та в Україні».
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БелТА".
Зазначається, що у Москві вони обговорять «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».
Білоруське державне видання зазначає, що на порядку денному також є «обстановка в регіоні та в Україні».
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