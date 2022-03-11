Лукашенко полетів на переговори з Путіним





Про це повідомляє



Зазначається, що у Москві вони обговорять «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».



Білоруське державне видання зазначає, що на порядку денному також є «обстановка в регіоні та в Україні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олександр Лукашенко вилетів до Москви на переговори з президентом країни-окупанта Росії Володимиром Путіним для обговорення, зокрема, війни в Україні.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БелТА".Зазначається, що у Москві вони обговорять «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».Білоруське державне видання зазначає, що на порядку денному також є «обстановка в регіоні та в Україні».

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