Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені





Про це у Фейсбук написав речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк.



В одного з поранених панічна атака, в обох інших струс головного мозку, ураження ніг.



Ще один отримав травми внаслідок завалів, звідки його витягли рятувальники. За словами Гнатюка, хворі отримують усю необхідну допомогу.



Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.



Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню.Про це у Фейсбук написав речник Волинської обласної клінічної лікарніВ одного з поранених панічна атака, в обох інших струс головного мозку, ураження ніг.Ще один отримав травми внаслідок завалів, звідки його витягли рятувальники. За словами Гнатюка, хворі отримують усю необхідну допомогу.Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами , які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.

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