Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені
Сьогодні, 10:01
Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню.
Про це у Фейсбук написав речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк.
В одного з поранених панічна атака, в обох інших струс головного мозку, ураження ніг.
Ще один отримав травми внаслідок завалів, звідки його витягли рятувальники. За словами Гнатюка, хворі отримують усю необхідну допомогу.
Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.
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Про це у Фейсбук написав речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк.
В одного з поранених панічна атака, в обох інших струс головного мозку, ураження ніг.
Ще один отримав травми внаслідок завалів, звідки його витягли рятувальники. За словами Гнатюка, хворі отримують усю необхідну допомогу.
Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.
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