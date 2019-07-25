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У Луцьку відновили роботу двох котелень

У Луцьку відновили роботу двох котелень
Котельні на вулицях Карбишева і Арцеулова у Луцьку відновили свою роботу.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Повідомлення про відновлення роботи котелень надійшло близько 10:00.

Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.

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Теги: котельні, Луцьк
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