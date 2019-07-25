У Луцьку відновили роботу двох котелень
Сьогодні, 10:20
Котельні на вулицях Карбишева і Арцеулова у Луцьку відновили свою роботу.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Повідомлення про відновлення роботи котелень надійшло близько 10:00.
Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Повідомлення про відновлення роботи котелень надійшло близько 10:00.
Нагадаємо, у зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово призупинили роботу двох котелень.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, приблизно о 05:45 відбувся обстріл об’єктів військового аеродрому чотирма ракетами, які були випущені з бомбардувальника Російської Федерації. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені.
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