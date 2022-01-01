У Харкові російські окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат
Сьогодні, 10:33
Станом на 11 березня ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти позиції українських бійців. За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські обстріли по житлових міста. Приблизно 90 разів.
Про це повідомив голова Харківської ВДА Олег Синєгубов.
"Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Синєгубов.
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Про це повідомив голова Харківської ВДА Олег Синєгубов.
"Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Синєгубов.
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У Харкові російські окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат
Сьогодні, 10:33
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