ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині





Про це інформує



Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії. Серед офіцерського складу поширюється паніка, що їх кинуло військово-політичне керівництво держави-агресорки.



В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" зазначили, що виконувати поставлені завдання окупантам заважає морально-психологічний стан.



"Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – розповіли в ОТУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові прогнали російських загарбників з 5 населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.Про це інформує фейсбук-сторінка ОТУ "Північ".Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії. Серед офіцерського складу поширюється паніка, що їх кинуло військово-політичне керівництво держави-агресорки.В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" зазначили, що виконувати поставлені завдання окупантам заважає морально-психологічний стан."Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – розповіли в ОТУ.

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