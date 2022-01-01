ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині
Сьогодні, 11:20
Українські військові прогнали російських загарбників з 5 населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.
Про це інформує фейсбук-сторінка ОТУ "Північ".
Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії. Серед офіцерського складу поширюється паніка, що їх кинуло військово-політичне керівництво держави-агресорки.
В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" зазначили, що виконувати поставлені завдання окупантам заважає морально-психологічний стан.
"Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – розповіли в ОТУ.
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Про це інформує фейсбук-сторінка ОТУ "Північ".
Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії. Серед офіцерського складу поширюється паніка, що їх кинуло військово-політичне керівництво держави-агресорки.
В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" зазначили, що виконувати поставлені завдання окупантам заважає морально-психологічний стан.
"Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – розповіли в ОТУ.
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