Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО

Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО
Російські війська обстріляли ракетами селище Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор.

Про це повідомили в ДСНС.

Унаслідок нічного обстрілу Баришівки Київської області поранено шістьох людей.

"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка. Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню", – йдеться в повідомленні.
Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО

Нагадаємо, що зранку 11 березня окупанти здійснили обстріл Луцького аеродрому.

Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.

Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна
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