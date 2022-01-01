Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО





Про це повідомили в ДСНС.



Унаслідок нічного обстрілу Баришівки Київської області поранено шістьох людей.



"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка. Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що зранку 11 березня окупанти здійснили



Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації





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