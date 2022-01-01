Окупанти ракетами обстріляли селище на Київщині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Російські війська обстріляли ракетами селище Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор.
Про це повідомили в ДСНС.
Унаслідок нічного обстрілу Баришівки Київської області поранено шістьох людей.
"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка. Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 11 березня окупанти здійснили обстріл Луцького аеродрому.
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
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Про це повідомили в ДСНС.
Унаслідок нічного обстрілу Баришівки Київської області поранено шістьох людей.
"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка. Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 11 березня окупанти здійснили обстріл Луцького аеродрому.
Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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