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11 березня працюватимуть 12 гуманітарних коридорів в Україні

11 березня працюватимуть 12 гуманітарних коридорів в Україні
У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).

Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:

Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);
Енергодар – Запоріжжя;
Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.

Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.

На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;
Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.

У Житомирській області:

Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.

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Теги: гуманітарний коридор, Україна, війна
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