11 березня працюватимуть 12 гуманітарних коридорів в Україні





Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



Є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).



Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.



Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:



Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);

Енергодар – Запоріжжя;

Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.



Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.



На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:



Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;

Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.



У Житомирській області:



Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;

Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.



Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України.Про це повідомив заступник керівника Офісу президентаЄ надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);Енергодар – Запоріжжя;Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.

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