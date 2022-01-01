11 березня працюватимуть 12 гуманітарних коридорів в Україні
Сьогодні, 11:04
У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).
Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.
Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:
Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);
Енергодар – Запоріжжя;
Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.
Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.
На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:
Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;
Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.
У Житомирській області:
Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).
Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.
Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:
Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);
Енергодар – Запоріжжя;
Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.
Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.
На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:
Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;
Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.
У Житомирській області:
Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.
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11 березня працюватимуть 12 гуманітарних коридорів в Україні
Сьогодні, 11:04
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