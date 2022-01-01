За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ

За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ
Війська РФ продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 353 од,

ББМ ‒ 1165 од,

артилерійських систем –125 од,

РСЗВ - 58 од,

засоби ППО - 31 од,

літаків – 57 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 558 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:

особового складу - 266,

танків ‒ 18 од,

ББМ ‒ 60 од,

артилерійських систем – 2 од,

РСЗВ - 2 од,

засоби ППО - 2 од,

літаків – 0 од,

гелікоптерів – 0 од,

автомобільної техніки - 32 од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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