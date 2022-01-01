За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ
Сьогодні, 10:08
Війська РФ продовжують зазнавати втрат.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:
особового складу - 266,
танків ‒ 18 од,
ББМ ‒ 60 од,
артилерійських систем – 2 од,
РСЗВ - 2 од,
засоби ППО - 2 од,
літаків – 0 од,
гелікоптерів – 0 од,
автомобільної техніки - 32 од.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:
особового складу - 266,
танків ‒ 18 од,
ББМ ‒ 60 од,
артилерійських систем – 2 од,
РСЗВ - 2 од,
засоби ППО - 2 од,
літаків – 0 од,
гелікоптерів – 0 од,
автомобільної техніки - 32 од.
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