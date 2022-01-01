За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:



особового складу - понад 12 тисяч осіб,



танків ‒ 353 од,



ББМ ‒ 1165 од,



артилерійських систем –125 од,



РСЗВ - 58 од,



засоби ППО - 31 од,



літаків – 57 од,



гелікоптерів – 83 од,



автомобільної техніки - 558 од,



кораблі / катери - 3 од,



цистерн з ПММ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:



особового складу - 266,



танків ‒ 18 од,



ББМ ‒ 60 од,



артилерійських систем – 2 од,



РСЗВ - 2 од,



засоби ППО - 2 од,



літаків – 0 од,



гелікоптерів – 0 од,



автомобільної техніки - 32 од.

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